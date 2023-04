Sudan. Al centro del conflitto due generali che si contendono il controllo del governo

- Advertisement -

AgenPress – Il conflitto in corso in Sudan ruota attorno ai due massimi militari del paese, che sono in un’aspra disputa sul futuro del paese.

Si tratta del Gen Abdel Fattah al-Burhan , capo delle forze armate che è a tutti gli effetti il ​​leader del Sudan, e del suo vice Gen Mohamed Hamdan Dagalo , che guida il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf).

Da quando i militari hanno preso il controllo del governo con un colpo di stato nell’ottobre 2021, il Sudan è stato guidato da un consiglio militare guidato da – avete indovinato – i due generali.

Non sono d’accordo sulla direzione del Sudan e sulla mossa proposta verso un governo civile.

Il Sudan ha dovuto affrontare turbolenze economiche e politiche dopo il colpo di stato e attivisti a favore della democrazia hanno organizzato proteste contro le autorità militari.

Mohammed Hamdan Daglo (noto anche come Hemedti) ha chiesto l’intervento della comunità internazionale.

In un post su Twitter chiede un’azione per i “crimini” del suo avversario, affermando che le sue truppe stanno combattendo contro gli “islamisti radicali”.

Il capo della Rsf dice che la lotta che sta conducendo è “il prezzo della democrazia”. Dice che i suoi soldati “non hanno attaccato nessuno” e stanno semplicemente rispondendo a un “assedio e assalto”.

“Stiamo combattendo affinché il popolo sudanese garantisca il progresso democratico, per il quale ha tanto anelato”.

Ma le affermazioni di Hemedti sono state respinte da molti di coloro che hanno commentato il suo post, i quali hanno notato che la sua forza paramilitare ha una reputazione brutale. La RSF è stata precedentemente accusata di pulizia etnica in Darfur.