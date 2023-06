Sudan. 300 bambini intrappolati dalla guerra sono stati salvati da un orfanotrofio. 71 morti di fame e malattia

- Advertisement -

AgenPress – 300 neonati, bambini piccoli e bambini più grandi sono stati salvati da un orfanotrofio nella capitale del Sudan dopo essere rimasti intrappolati lì mentre fuori infuriavano i combattimenti, hanno detto giovedì funzionari umanitari. L’evacuazione è avvenuta dopo che 71 bambini sono morti di fame e malattia nella struttura da metà aprile.

La tragedia all’orfanotrofio di Al-Mayqoma ha fatto notizia alla fine del mese scorso , mentre all’esterno infuriavano i combattimenti tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari di supporto rapido.

Le morti hanno evidenziato il pesante tributo inflitto ai civili da metà aprile, quando sono scoppiati gli scontri tra le forze fedeli al generale Abdel-Fattah Burhan e le forze delle RSF guidate dal generale Mohammed Hamdan Dagalo.

Circa 300 bambini dell’orfanotrofio di Al-Mayqoma a Khartoum sono stati trasferiti in un “luogo più sicuro” altrove nella nazione dell’Africa nord-orientale, ha affermato Ricardo Pires, portavoce dell’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, l’UNICEF.

I ministeri dello sviluppo sociale e della salute del Sudan si sono presi cura dei bambini, mentre l’UNICEF ha fornito supporto umanitario tra cui cure mediche, cibo, attività educative e giochi.

I bambini avevano ricevuto controlli medici dopo il loro lungo viaggio verso la loro nuova posizione, aggiungendo che “qualsiasi bambino che necessita di ricovero avrà accesso all’assistenza sanitaria”.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa, che ha contribuito all’evacuazione, ha affermato che i bambini, di età compresa tra 1 mese e 15 anni, sono stati trasferiti dopo aver assicurato un corridoio sicuro a Madani, la capitale della provincia di Jazira, a circa 135 chilometri (85 miglia) a sud-est. di Khartum. Settanta custodi sono stati trasferiti con i bambini, ha detto il CICR.

“Hanno trascorso momenti incredibilmente difficili in un’area in cui il conflitto infuria da 6 settimane senza accesso a un’assistenza sanitaria adeguata, una situazione particolarmente difficile per i bambini con bisogni speciali”, ha dichiarato Jean-Christophe Sandoz, capo del la delegazione del CICR in Sudan.

Sirag, il cui ente di beneficenza ha guidato gli sforzi umanitari per aiutare l’orfanotrofio e altre case di cura a Khartoum, ha detto che almeno 71 bambini sono morti ad Al-Mayqoma dall’inizio della guerra in Sudan il 15 aprile.

Tra i morti c’erano bambini di appena tre mesi, secondo i certificati di morte ottenuti dall’AP. I certificati indicavano il collasso circolatorio come causa di morte, ma menzionavano anche altri fattori che contribuiscono come febbre, disidratazione, malnutrizione e ritardo della crescita.

I combattimenti hanno inflitto un pesante tributo ai civili, in particolare ai bambini. Più di 860 civili, tra cui almeno 190 bambini, sono stati uccisi e migliaia di altri sono rimasti feriti dal 15 aprile, secondo il Sudan’s Doctors’ Syndicate che tiene traccia delle vittime civili. È probabile che il conteggio sia molto più alto.

Il conflitto ha costretto più di 1,9 milioni di persone a fuggire dalle proprie case, tra cui circa 477.000 che hanno attraversato i paesi vicini, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. Altri rimangono intrappolati nelle loro case, incapaci di scappare mentre le scorte di cibo e acqua diminuiscono. Gli scontri hanno interrotto anche il lavoro dei gruppi umanitari.

Ci sono state segnalazioni di diffusi saccheggi e violenze sessuali, compreso lo stupro di donne e ragazze a Khartoum e nella regione occidentale del Darfur, che hanno visto alcuni dei peggiori combattimenti del conflitto. Quasi tutti i casi segnalati di aggressioni sessuali sono stati attribuiti alla RSF, che non ha risposto alle ripetute richieste di commento.