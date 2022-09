Sudafrica. Una donna di 39 anni uccisa da squalo a Central Beach. Gli umani scambiati per foche

AgenPress – Dopo mesi di maggiore presenza e allerta di squali a Plettenberg Bay e sulla costa del Capo Sud, una madre di 39 anni di Cape Town è stata uccisa da uno squalo a Central Beach.

Si presume che a uccidere la donna sia stato uno squalo bianco. Questi predatori raggiungono i sei metri di lunghezza, sono guidati dall’olfatto e normalmente sono a caccia di foche. Gli umani possono essere scambiati per foche, ma quando gli squali si rendono conto che non hanno colpito la preda naturale si allontanano, anche se il morso è fatale per l’uomo. Negli ultimi 25 anni, 37 persone sono state uccise da squali lungo le coste sudafricane. Nel 2021 c’era stato un solo attacco mortale.