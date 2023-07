Sud, domani Magna Carta presenta il libro di Borgomeo con Fitto, Delrio, Profumo e Terracciano

- Advertisement -

AgenPress. Martedì 4 luglio alle ore 17 presso la sede Acri in Via del Corso 267 a Roma, la Fondazione Magna Carta presenta il libro di Carlo Borgomeo “Sud, il Capitale che serve” (2022). Intervengono Francesco Profumo, Presidente dell’Acri, Gennaro Terracciano, Ordinario di Diritto Amministrativo, Graziano Delrio, già Ministro per gli affari regionali e le autonomie e Senatore della Repubblica.

I lavori saranno coordinati da Gaetano Quagliariello, Presidente della Fondazione Magna Carta. Le conclusioni saranno affidate a Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Sarà presente l’autore, Carlo Borgomeo, a lungo Presidente della Fondazione con il Sud.