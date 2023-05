Striscia di Gaza. Controffensiva palestinese: lanciati centinaia di razzi verso Israele

- Advertisement -

AgenPress – Oltre 40 postazione di lancio di razzi e mortaio della Jihad islamica sono state presi di mira negli attacchi aerei israeliani sul territorio della Striscia di Gaza. Lo rende noto l’esercito aggiungendo che sta continuando a operare a Gaza.

Oggi in risposta, nel corso di un’ora, oltre 100 razzi palestinesi sono stati sparati da Gaza verso il territorio israeliano. Da ieri almeno 350, ma più di 150 sono caduti all’interno del territorio dell’enclave palestinese o in mare. Lo riporta il sito di notizie israeliano Ynet. Alcuni hanno raggiunto anche il centro di Israele ma il sistema di difesa aerea Iron Dome ha limitato i danni, riferisce la televisione pubblica israeliana Kan, e finora non si segnalano vittime.

Il ministero della sanità di Gaza ha fornito un bilancio aggiornato delle vittime palestinesi in due giorni di attacchi israeliani. I morti sono 20, di cui 4 donne e 5 minorenni. I feriti, secondo il ministero, sono 42. Negli ospedali di Gaza si avverte un clima di emergenza, secondo fonti locali.