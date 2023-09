Strage Ustica. Renzi, con 81 morti non può limitarsi ad una intervista. Abbia il coraggio di dire quello che sa

- Advertisement -

AgenPress – “Se Amato ha ritenuto di dover parlare adesso, abbia il coraggio e l’onestà intellettuale di andare a dire tutto quello che sa. Non si gioca con i sentimenti delle famiglie”.

Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi nel suo intervento alla festa del partito Firenze sulla strage di Ustica, invitando Amato “prima di chiedere a Macron, prima di chiedere attraverso La Repubblica delle spiegazioni, di dire tutto quello che sa nelle sedi opportune, altrimenti sembra un messaggio in bottiglia. E con 81 morti non si fanno i messaggi in bottiglia”

“Esprimo perplessità sul modo col quale Amato ha detto queste cose. Prima ancora di parlare con i francesi, dobbiamo trasparenza e verità a 81 famiglie. Il modo col quale Amato è intervenuto mi lascia perplesso. Se ha qualche elemento in più, e immagino l’abbia, deve essere molto più conseguente. Non può limitarsi ad una intervista. Se ha degli elementi e voglio sperare che li abbia, non può limitarsi a una ricostruzione del ‘si dice'”.