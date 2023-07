Stop taglio vitalizi. Conte: una vergogna. Balboni (Fdl), si informi. Ha votato a favore anche un ex M5s

- Advertisement -

AgenPress – “Leggo che Fratelli d’Italia e Lega stanno inscenando il più classico degli scaricabarile per salvare la faccia, facendo trapelare attraverso gli organi di stampa il voto contrario espresso dai loro rappresentanti nel Consiglio di Garanzia del Senato. Un organo, è bene ricordarlo, composto da 4 membri su 5 appartenenti a forze di centrodestra e senza nessun rappresentante 5 Stelle”.

“Mettiamo fine a questi giochini di ruolo. Se le forze di centrodestra vogliono davvero rimediare a questa figuraccia, una soluzione c’è: si approvi un nuovo testo in Consiglio di Presidenza del Senato per bloccare definitivamente il ripristino di questi privilegi. E anche le altre forze di opposizione non si nascondano dietro una furba astensione.