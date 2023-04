Stop ai Jet privati. Evi (AVS): “I capricci di poche privilegiati non hanno mai inquinato così tanto”

- Advertisement -

PRESENTATA LA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE PER VIETARE I JET PRIVATI FOSSILI

AgenPress. “Il gruppo Alleanza Verdi Sinistra deposita oggi una proposta di legge a mia prima firma sui jet privati. I capricci di un piccolo gruppo di privilegiati non hanno mai inquinato così tanto, e in un momento storico in cui dobbiamo affrontare una delle sfide globali più difficili di sempre, la crisi climatica, tutto questo è inaccettabile” afferma Eleonora Evi, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce nazionale di Europa Verde.

“Non ci sono più scuse, grazie al lavoro di esperti del collettivo “Jet dei Ricchi” e di associazioni come Greenpeace e Transport&Environment, oggi abbiamo una fotografia molto precisa del devastante impatto climatico e della enorme ingiustizia climatica causata dai jet privati.

Nel solo 2022 il numero di voli è più che raddoppiato, in UE (+64%) ed in Italia (+61%), oltre 55.000 voli in Italia, al terzo posto in UE per numero di voli, hanno inquinato come circa 50.000 persone in un anno intero. Soltanto 4 ore di volo in jet privato emettono tanta CO2 quanto un cittadino italiano emette durante un intero anno. Questi dati ci dicono che tutto ciò è ingiusto, iniquo, superfluo e assurdo.

Ancora più assurdo dal momento che per la maggioranza delle tratte percorse in jet privato ci sono alternative, in particolare linee ferroviarie anche ad alta velocità. Un esempio di volo frequente in jet privato è Milano-Roma, facilmente percorribile in treno in 3 ore. O ancora, tra i voli più brevi effettuati con una modesta frequenza in jet privato troviamo Brescia-Verona, che vede l’alternativa di un treno ogni 30 minuiti che collega le due città in soli 35 minuti!” – aggiunge la deputata -.

“In Europa c’è fermento, diverse le iniziative politiche, come proposte di legge in Francia e Irlanda, dichiarazioni di Ministri in Austria e Belgio, azioni di singoli soggetti come l’Aeroporto di Amsterdam che ha deciso di vietare i jet privati dal 2025. Noi della Alleanza Verdi Sinistra oggi depositiamo la nostra proposta che ha obbiettivi chiari: da un lato applicare il principio chi inquina paga, aumentando le accise e le imposte su questi voli, in quanto ad oggi sono fissate a livelli ridicoli e irrilevanti sopratutto se commisurate ai patrimoni di chi possiede questi velivoli che mediamente supera il miliardo di euro. Il maggiore gettito verrà utilizzato per sostenere il trasporto pubblico.

In secondo luogo vogliamo iniziare a limitare l’uso di questi velivoli, vietando di utilizzarli nel breve-medio periodo sulle tratte brevi la dove esistono alternative, come il trasporto ferroviario, percorribili in meno di 4 ore di viaggio. In ultimo, nel medio-lungo periodo, dal 2030 vogliamo vietare definitivamente l’uso di jet privati alimentati a carburanti fossili per consentire il volo solo ed esclusivamente a quei velivoli ad emissioni zero, dunque alimentati con tecnologia elettrica o a idrogeno verde.”

“I Super-ricchi oggi super-inquinatori non possono pensare di continuare a volare in giro per l’Italia e l’Europa come se non ci fosse la crisi climatica. Oggi sono parte del problema e devono diventare invece parte della soluzione facilitando la decarbonizzazione e defossilizzazione del settore dell’aviazione, oggi drammaticamente indietro nel sviluppare tecnologie pulite e investimenti verso la transizione ecologica”. Conclude la deputata.