Stoltenberg. Ucraina deve riprendere i territori. Biden, difenderemo ogni singolo centimetro Nato

AgenPress – “L’Ucraina ha il diritto di recuperare i territori occupati dalla Russia. Se accettassimo l’annessione della Russia e le minacce nucleari, allora cederemmo a un ricatto nucleare mentre Kiev ha il diritto di difendersi come dice la carta delle Nazioni Unite. La retorica nucleare di Putin è pericolosa. La Nato è vigile, monitora cosa fanno le forze militari della Russia”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

“Il presidente Putin – ha aggiunto Stoltenberg – ha rivendicato altre quattro regioni dell’Ucraina come parte della Russia. Si tratta del più grande tentativo di annessione di un territorio europeo con la forza dalla Seconda guerra mondiale.

Joe Biden ha ribadito che gli Stati Uniti non riconoscono la pretesa annessione alla Russia di quattro territori ucraini, rivolgendosi direttamente al presidente russo Vladimir Putin a un certo punto dicendo che gli Stati Uniti “difenderanno ogni singolo centimetro del territorio della NATO”.

“L’America e i suoi alleati non se ne andranno – vorrei sottolineare – non si faranno intimidire, non saranno intimiditi da Putin e dalle sue parole e minacce spericolate”, ha detto Biden dalla Casa Bianca.

“Le azioni di Putin sono un segno che sta lottando”, citando i “falsi referendum”. “Gli Stati Uniti non lo riconosceranno mai. E francamente, nemmeno il mondo lo riconoscerà. Non può impadronirsi del territorio del suo vicino e farla franca, così semplice”, ha detto Biden durante la Casa Bianca osservazioni.

Gli Stati Uniti continueranno a fornire equipaggiamento militare per la difesa dell’Ucraina, più altri 13 miliardi di dollari in più dal Congresso, ha affermato Biden.

“L’America è completamente preparata con i nostri alleati della NATO a difendere ogni singolo centimetro del territorio della NATO – ogni singolo centimetro – quindi signor Putin, non fraintendere quello che sto dicendo. Ogni centimetro”.