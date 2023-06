Stoltenberg: “Putin ha commesso un grosso errore strategico dichiarando guerra all’Ucraina”

AgenPress – Gli eventi che si sono svolti in Russia durante il fine settimana dimostrano che il presidente Vladimir Putin ha commesso un “grosso errore strategico” lanciando un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. A dirlo il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg durante una visita nella capitale lituana Vilnius.

“Gli eventi del fine settimana sono una questione interna russa, e l’ennesima dimostrazione del grande errore strategico che il presidente [Vladimir] Putin ha commesso con la sua annessione illegale della Crimea e la guerra contro l’Ucraina. Mentre la Russia continua il suo assalto, è ancora più importante continuare il nostro sostegno all’Ucraina. Gli ucraini hanno lanciato una controffensiva per riconquistare la terra occupata. Più terra sar anno in grado di riconquistare, più forte sarà la loro mano al tavolo dei negozia ti per raggiungere una pace giusta e duratura”.

Stoltenberg ha aggiunto che “una volta che la guerra sarà finita, dobbiamo mettere in atto disposizioni per la sicurezza dell’Ucraina in modo che la storia non si ripeta”.

Ha affermato, inoltre, che gli alleati stanno monitorando la situazione in Bielorussia.

“Condanniamo l’annuncio della Russia sul dispiegamento di armi nucleari. Questo è sconsiderato e irresponsabile. Non vediamo un’indicazione che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari, ma la NATO rimane vigile. Se la Russia pensa di poterci intimidire dal sostenere l’Ucraina, fallirà. Restiamo con l’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

La Bielorussia sta svolgendo un ruolo sempre più importante durante l’invasione russa dell’Ucraina, con il presidente Alexander Lukashenko che fornisce sostegno alla sua controparte russa.

Dopo settimane di speculazioni , Putin ha confermato all’inizio di questo mese di avere armi tattiche in standby in Bielorussia , provocando allarme tra molti in Occidente.

La Bielorussia potrebbe anche essere venuta in aiuto della Russia sabato durante un’insurrezione armata, apparentemente mediando un accordo con il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin. Lukashenko ha affermato che “il procedimento penale verrà archiviato” contro Prigozhin e che “andrà in Bielorussia”.