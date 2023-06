Stoltenberg. La NATO non inviterà formalmente l’Ucraina al vertice di luglio a Vilnius

- Advertisement -

AgenPress – La NATO non rilascerà un invito formale all’Ucraina ad aderire all’alleanza militare durante un vertice di alto profilo nella capitale lituana, Vilnius, a luglio. Lo ha dichiarato lunedì il capo della NATO Jens Stoltenberg.

“Al vertice di Vilnius e nei preparativi per il vertice, non stiamo discutendo di emettere un invito formale. Quello di cui stiamo discutendo è come avvicinare l’Ucraina alla NATO”, ha detto Stoltenberg ai giornalisti durante una conferenza stampa congiunta insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino.

Il segretario generale ha aggiunto che sebbene siano in corso consultazioni sulla candidatura dell’Ucraina ad aderire alla NATO, “non è nella posizione di anticipare l’esito di queste consultazioni”.

“Quello che posso dire è che gli alleati in realtà sono già d’accordo su molto”, ha osservato Stoltenberg, citando come esempio gli inviti all’adesione della NATO a Finlandia e Svezia.

“Siamo anche d’accordo su ciò che abbiamo dichiarato nel 2008 che l’Ucraina diventerà un membro dell’alleanza. Siamo anche d’accordo che non spetta alla Russia, ma all’Ucraina e agli alleati della NATO, decidere quando è il momento giusto per invitare l’Ucraina”.

Il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto pressioni su Stoltenberg in precedenti occasioni affinché si impegnasse a rispettare un periodo di tempo per la candidatura dell’Ucraina all’adesione.

Durante una visita in Moldavia all’inizio di giugno, Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina “è pronta per essere nella NATO e sta semplicemente” aspettando per quando la NATO sarà pronta”.