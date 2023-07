Stati Uniti. Sparatoria a Filadelfia: quattro morti e due feriti

- Advertisement -

AgenPress. Quattro persone sono state uccise e due sono rimaste ferite in una sparatoria a Filadelfia. Un sospettato è stato catturato ed è un uomo di 40 anni che sembra non avere nessun legame con le vittime.

Anche una seconda persona è stata arrestata in relazione alla sparatoria, ma ancora è da accertare se fosse collegata al sospettato. La polizia sembra ritenere che abbia risposto al fuoco.

Il sospettato, un uomo che si ritiene avesse 40 anni, non sembra avere alcun legame con le vittime – ha dichiarato il commissario di polizia di Filadelfia Danielle Outlaw in una conferenza stampa – aggiungendo che l’uomo indossava un giubbotto antiproiettile e avesse con se anche uno scanner della polizia.

La sparatoria è avvenuta il giorno dopo che due persone sono state uccise e altre 28 ferite durante una festa in un quartiere di Baltimora, nel Maryland. La polizia affermò che in quel contesto stavano ancora cercando più persone sospettate di aver partecipato in quella sparatoria.