Stati Uniti d’America. Meloni da Biden: “Le nostre relazioni sono storicamente forti”

AgenPress. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Joe Biden nello studio ovale.

“Le nostre relazioni ha dichiarato Giorgia Meloni sono storicamente forti, vanno al di là dei governi e restano solide indipendentemente dal colore politico“.

“Sappiamo chi sono i nostri amici in tempi difficili e credo che le nostre nazioni abbiano dimostrato che possono contare l’una sull’altra più di quanto qualcuno pensasse“.

“Italia e Usa hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma anche corretto. La competizione di altri Stati che non osservano i nostri standard in termini di protezione dei lavoratori, sicurezza e la protezione dell’ambiente minano le nostre aziende e lavoratori“