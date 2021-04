Spionaggio. Mosca, scandalo spie in Italia può danneggiare i legami con i leader dell’UE

AgenPress – Lo scandalo delle spie e l’espulsione di due diplomatici russi non intaccheranno le relazioni italo-russo, hanno detto gli esperti intervistati da Izvestia. Nel frattempo, l’establishment russo rileva che per quanto sia amichevole l’Italia, fa ancora parte della NATO e mantiene strette relazioni alleate con gli Stati Uniti.

“La posizione degli Stati Uniti è ben nota, il cambio di potere a Washington ha portato non a una politica più mite nei confronti di Mosca – e questo non era previsto – ma a dichiarazioni aspre e talvolta sorprendenti contro di essa”, Primo vicepresidente ha detto la commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato Dmitry Novikov. “Nessun paese dell’UE può ignorare la posizione degli Stati Uniti e in un modo o nell’altro [ciascuno] dimostra la sua solidarietà come parte del blocco europeo-atlantico”. Tuttavia, secondo gli esperti,

“Abbiamo già avuto casi di reciproche espulsioni di diplomatici russi e occidentali, ma questo non influisce in alcun modo sui contatti italo-russi”, ha detto Tatiana Zonova, professore all’Università MGIMO, dottore in scienze politiche. “Certamente questi episodi non migliorano i rapporti ma in fondo la situazione attuale non avrà alcun impatto”.

Gli esperti notano anche che gli scandali di spionaggio – non solo che coinvolgono la Russia – avvengono abbastanza spesso in Italia. Data la sua posizione geografica, la repubblica “è all’incrocio di tutti i servizi di intelligence” che funge da hub meridionale della NATO. L’Italia è diventata la roccaforte dell’alleanza nella regione mediterranea.

Nel frattempo, Elena Maslova, ricercatrice senior di MGIMO, osserva che il nuovo governo del primo ministro Mario Draghi detiene una posizione più euro-atlantica e la sua risposta potrebbe essere più dura.