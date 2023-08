Spagna. Tempesta sulle isole Baleari: voli non disponibili fino al 31 agosto. Centinaia di italiani bloccati

- Advertisement -

AgenPress – Un totale di 119 voli sono stati cancellati o dirottati ieri sera nei tre aeroporti delle isole Baleari -Palma, Ibiza e Minorca- a causa della tempesta di vento che sta colpendo l’arcipelago.

Tra i passeggeri bloccati molti italiani. Nello specifico, a Palma, 18 voli sono stati dirottati su altri scali, cancellati 27 arrivi e 29 partenze. A Ibiza ci sono stati 8 voli dirottati e cancellati 13 arrivi e 14 partenze, e nell’aeroporto di Minorca, 3 voli dirottati e 7 cancellazioni.

Tanti di loro sono stati costretti a dormire per terra nell’aeroporto di Palma, senza sapere ancora quando poter rientrare a casa.

Anche le regioni continentali della Catalogna e di Valencia, che si affacciano sul Mediterraneo, sono state poste da Madrid in “allerta arancione” (rischio elevato) per il maltempo. A Maiorca, una donna incinta è rimasta ferita a Calvià, dopo che un cartello stradale le è caduto addosso a causa della forte pioggia e due bambini sono stati salvati dopo che il vento ha spazzato via il loro materassino mentre facevano il bagno sulla spiaggia di Illetas.

“Il Consolato generale d’Italia a Barcellona in stretto raccordo con la Farnesina sta prestando assistenza ai connazionali bloccati a Palma di Maiorca a causa del maltempo, che ha comportato ritardi e cancellazioni nei collegamenti aerei da e per l’arcipelago delle Baleari”, ha dichiarato la Farnesina in seguito alle notizie di centinaia di italiani che non sono riusciti a ripartire dalle Baleari per le cattive condizioni metereologiche. “Il Consolato Generale è in contatto con la compagnia aerea interessata dai disguidi per provvedere al tempestivo inserimento dei connazionali sui primi voli disponibili, mentre alcuni sono già riusciti a lasciare Palma di Maiorca”.