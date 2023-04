Spagna. Sale tra i giovani la passione per la corrida. “Essere un torero è uno stile di vita”

- Advertisement -

AgenPress – Álvaro Alarcón interpreta il momento in cui entrerà nell’arena Las Ventas di Madrid per la sua ultima sfida come “novillero”, o apprendista torero.

Il 24enne si è allenato nella campagna polverosa fuori dalla capitale spagnola, e il suo abito attillato, delicatamente intessuto di perline e ricami dorati, è tornato dal sarto. Se riesce a trionfare quest’ultima volta, sarà considerato per il grado più alto di “matador” – toreri che affrontano bestie che pesano più di mezza tonnellata.

“Dal momento in cui ti alzi fino a quando vai a letto, e anche quando dormi, stai sognando cosa vuoi fare nell’arena”, ha detto. “Essere un torero è uno stile di vita.”

La fine della corrida spagnola è stata dichiarata molte volte, ma il numero di corride nel paese è al livello più alto degli ultimi sette anni e i giovani sono la presenza più consistente mentre i gruppi di spettatori più anziani diminuiscono.

La corrida appartiene alla minoranza degli spagnoli. Poco meno del 2% ha assistito a una corrida nella stagione 2021-22, secondo le statistiche del Ministero della Cultura, ma tra loro gli adolescenti di età compresa tra 15 e 19 anni erano il gruppo più numeroso. Quelli di età superiore ai 75 anni erano i meno propensi a partecipare.

Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia ha esortato la Spagna nel 2018 a vietare ai bambini le corride per proteggerli dall ‘”esposizione alla violenza”. Finora, la chiamata ha avuto scarso effetto.

Sebbene la corrida non sia neanche lontanamente lontana dall’attirare le folle di mezzo secolo fa, rimane un simbolo importante, anche se divisivo, dell’identità spagnola nelle regioni meridionali e centrali del paese. Il pubblico è più piccolo, sostengono i fan, ma più impegnato.

Per alcuni giovani di destra, associarsi con orgoglio ai simboli della Spagna tradizionale, come sfoggiare i colori della bandiera su braccialetti e polo, o assistere alle corride, è diventato di moda.

Oltre agli stessi toreri, l’industria impiega migliaia di allevatori, oltre a organizzatori e promotori di eventi e persino critici della corrida che ancora scrivono resoconti degli eventi su prestigiosi giornali nazionali. “Álvaro Alarcón ha preso due giovani tori con carburante e slancio”, si legge in un recente articolo del quotidiano El País, sottolineando che Alarcón è stato premiato con un orecchio reciso da un toro abbattuto.

I giovani fan sono stati indignati dal tentativo del governo lo scorso anno di escludere la corrida da un sussidio di 400 euro ($ 436) dato ai diciottenni da spendere in attività culturali. Una causa intentata da un’associazione di corrida è finita davanti alla Corte Suprema spagnola, che si è pronunciata contro la coalizione di sinistra che attualmente governa il Paese.