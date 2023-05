Spagna. Netta vittoria della destra di Pp e Vox. Si dimette Pedro Sanchez, elezioni il 23 luglio

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni parlamentari anticipate a luglio, poche ore dopo che i suoi socialisti al potere hanno subito gravi battute d’arresto nelle elezioni regionali e locali.

In una dichiarazione televisiva a livello nazionale, Sanchez ha affermato di aver informato il re Felipe, capo di stato spagnolo, di tenere le elezioni parlamentari il 23 luglio e che lunedì si terrà una riunione straordinaria del gabinetto per approvare la decisione.

“Sarò breve e cercherò anche di essere molto chiaro”, ha detto il premier spagnolo all’inizio di una dichiarazione istituzionale annunciata soltanto un’ora prima. “Ho appena avuto una riunione con sua maestà il re, nel corso del quale ho comunicato al capo dello Stato la decisione di convocare un Consiglio dei ministri oggi pomeriggio per sciogliere le Corti e convocare elezioni generali”, ha detto.

Le elezioni politiche si terranno il 23 luglio, quando sarà iniziato da poco il semestre spagnolo di presidenza dell’Unione Europea. “Ho preso questa decisione alla luce dei risultati delle elezioni di ieri”, ha spiegato Sánchez in riferimento alle dure sconfitte subite dal suo Partito Socialista e altre formazioni di sinistra in diverse regioni e comuni importanti a vantaggio, in diversi casi, del Partito Popolare e di Vox.

“Anche se il voto di ieri era regionale e locale, il significato del risultato va oltre – ha aggiunto – e come primo ministro e segretario generale del Partito Socialista, lo assumo in prima persona”. Sulla presidenza europea, Sánchez ha detto che la Spagna “sta per assumere una responsabilità molto importante” e che l’esito di ieri porta a “suggerire un chiarimento” sulla volontà degli spagnoli, sulle “politiche che deve applicare il governo” e “sulle forze politiche che devono guidare questa fase”.

Il Partito popolare conservatore ha ottenuto, infatti, enormi guadagni nelle elezioni di domenica, sconfiggendo i socialisti in carica in numerosi governi regionali e cittadini chiave, incluso il governo regionale di Valencia nell’est del paese e il municipio di Siviglia nel sud.

Nella votazione comunale, il Partito popolare, o PP, ha ottenuto il 31,5% dei voti contro il 28,2% dei socialisti. Si tratta di un calo di 1,2 punti percentuali per il PSOE rispetto al 2019, ma di un aumento di quasi nove punti percentuali per il PP, che ha beneficiato del crollo del partito centrista dei Cittadini.

Il PP ha vinto in sette delle 12 regioni contese e ha dominato in diverse regioni precedentemente vinte dal PSOE tra cui Valencia, Aragon e La Rioja. Resta da vedere se PP dovrà fare affidamento sul partito di estrema destra Vox per formare governi regionali.

I governi regionali spagnoli hanno un potere enorme e discrezionalità di bilancio in materia di istruzione, sanità, alloggio e polizia.