Spagna, il politologo Parsi: “Sconfitte sia Meloni che Schlein”

AgenPress. “Dalla Spagna escono sconfitte sia Meloni che Schlein. Per Giorgia si complica il patto in Europa tra popolari e conservatori, mentre Sánchez ha dimostrato a Elly come la sua sinistra è lontana anni luce da quella che riesce a vincere in altri paesi del continente. Il suo partito non è andato a rimorchio di Podemos. Una lezione a quel Pd che va dietro ai 5 Stelle”.

A dirlo Vittorio Emanuele Parsi, politologo e docente di Relazioni Internazionali nella facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in un’intervista al quotidiano L’Identità.