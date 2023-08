Spagna. Federcalcio sospende Luis Rubiales. Per 11 allenatori e staff tecnico atteggiamento irresponsabile

- Advertisement -

AgenPress – Quasi tutto lo staff tecnico della nazionale femminile spagnola si è dimesso, citando “l’atteggiamento inaccettabile” di Luis Rubiales, che ha promesso di dimostrare la sua innocenza dopo la sua sospensione provvisoria dalla presidenza della Federcalcio spagnola.

Sabato, 11 allenatori e staff tecnico hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano il comportamento di Rubiales nei confronti dell’attaccante Jenni Hermoso, sei giorni dopo che lui l’ha afferrata per la testa e baciata sulle labbra al termine della finale della Coppa del Mondo femminile .

“I sottoscritti, alla luce dell’atteggiamento inaccettabile e delle dichiarazioni del capo della federazione, hanno preso la decisione di dimettersi dal loro incarico”, si legge nella nota .

Il personale ha anche affermato che gli era stato ordinato di presenziare al discorso di Rubiales venerdì. “Ciò è stato particolarmente doloroso”, aggiunge, “poiché molte donne dello staff tecnico sono state costrette a sedersi in prima fila”, in modo da suggerire che fossero d’accordo con le osservazioni fatte da Rubiales, si legge nel comunicato.

Luis Rubiales si opporrà alle accuse contro di lui, si legge in un comunicato della stessa Federcalcio. “Luis Rubiales ha dichiarato che si difenderà legalmente davanti agli organi competenti, ha piena fiducia nella FIFA e ribadisce che, in questo modo, gli viene data l’opportunità di iniziare la sua difesa affinché prevalga la verità e sia provata la sua completa innocenza”, si legge nel comunicato, ripreso da Bbc News online. Oggi, la Commissione Disciplinare della Fifa ha deciso di sospendere Rubiales, con un provvedimento che al momento avrà una durata di 90 giorni.

Il giudice disciplinare della FIFA, Jorge Palacio, ha affermato che “al fine di preservare, tra gli altri fattori, i diritti fondamentali” di Hermoso, a Rubiales è stato anche ordinato di “astenersi, attraverso se stesso o terzi, dal contattare o tentare di contattare” lei e coloro vicino a lei.

La dichiarazione afferma inoltre che alla federazione calcistica spagnola, che in precedenza aveva minacciato di agire legalmente contro Hermoso, è stato ordinato di astenersi dal contattare lei e le persone a lei vicine.

La decisione della Fifa è arrivata dopo un venerdì tumultuoso in cui Rubiales, ribelle, ha rifiutato di dimettersi e ha cercato di presentarsi come vittima, spingendo Hermoso a sottolineare che non aveva acconsentito al bacio e la squadra femminile ad annunciare che non avrebbe preso parte alla partita. partite nazionali fino a quando la federazione non cambierà la sua leadership.

La federazione ha confermato subito dopo che il suo vicepresidente, Pedro Rocha Junco, sarebbe diventato il presidente ad interim della federazione.

“Luis Rubiales ha dichiarato che si difenderà legalmente davanti agli organi competenti, ha piena fiducia negli organi della Fifa e ribadisce che, in questo modo, gli viene data la possibilità di iniziare la sua difesa affinché la verità prevale e la sua completa innocenza è dimostrata”.

Nessun commento immediato da parte della Uefa, di cui Rubiales è vicepresidente, carica che prevede un reddito annuo di 250.000 euro più spese.

La commissione FIFA ha dichiarato che non fornirà ulteriori informazioni sul procedimento disciplinare fino a quando non verrà presa una decisione definitiva. Non è stata precisata la tempistica in cui verrà presa questa decisione, che potrebbe comportare sanzioni che vanno dall’ammonizione alla sospensione.