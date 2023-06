Sostenibilità e Innovazione al Think Tank Remind Futuro Italia

- Advertisement -

I saluti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’intervento del Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava

Per Remind Paolo Crisafi, Carla Cappiello, Daniele D’Orazio e Giovanni Savio

AgenPress. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha inaugurato i lavori del Think Tank Futuro Italia Remind, presieduta da Paolo Crisafi, in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia, diretto da Carlo Corazza, in cui gli esponenti delle Istituzioni Europee, Nazionali e Locali insieme alle buone pratiche dei Settori Produttivi dell’Immobiliare allargato (30 % del Pil) si sono riuniti per discutere e analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere per garantire un futuro migliore alla nostra Nazione.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente Vannia Gava Viceministro Ambiente e Sicurezza Energetica: “Desidero porgere un saluto a Paolo Crisafi Presidente Nazionale Remind e testimoniare la partecipazione mia e del Dicastero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a questo importante momento di confronto, tanto più perché si svolge in concomitanza con la Giornata mondiale dell’Ambiente. Si tratta di affermare una politica non già mossa da sterile ideologia, bensì fondata sulla gradualità, che sappia assicurare, nel delicato processo di transizione ecologica a cui siamo chiamati, il rispetto dell’ambiente unito ad un vero sviluppo economico, alla tutela dell’occupazione, a nuove forme di approvvigionamento energetico.

In questa direzione va il lavoro di semplificazione burocratica sul quale mi sto personalmente spendendo nonché l’apertura a ragionamenti sino ad oggi frenati dall’ideologica, quali l’opportunità di inserire nel mix energetico nazionale, accanto alla crescita delle rinnovabili, il nucleare pulito di ultima generazione; non ultime, le posizioni che l’Italia osserva nei confronti dell’Ue a proposito del raggiungimento degli sfidanti obiettivi climatici e di decarbonizzazione. Il nostro Governo ha chiara la tutela delle esigenze nazionali e le difenderà senza arretramenti”.

Hanno alimentato i lavori gli esponenti dei settori produttivi dell’Immobiliare allargato; in particolare sono intervenuti:

Carla Cappiello Consigliere Ordine Nazionale degli Ingegneri: “Intendo concentrare il mio impegno sulla rappresentanza degli ingegneri dell’informazione e degli ingegneri biomedici anche alla luce dell’apporto strategico che possono fornire nell’attuale scenario di transizione ecologica e digitale. La sfida che il settore dell’ingegneria sta affrontando riguarda la guida della transizione energetica del Paese. Gli ingegneri dell’informazione sono chiamati a svolgere un ruolo centrale in questo processo: progettando sistemi di transizione energetica e rigenerazione urbana che siano efficienti e innovativi e assicurando, al contempo, la piena consapevolezza e sicurezza dell’abitare in un mondo sempre più caratterizzato dall’internet of things.

Gli ingegneri biomedici, conoscitori dei processi, possono favorire lo sviluppo immobiliare e l’ottimizzazione delle strutture sanitarie esistenti, contribuendo alla progettazione e alla manutenzione degli impianti delle strutture sanitarie, una parte molto rilevante del patrimonio immobiliare pubblico. Il mio obiettivo è evidenziare il ruolo strategico della figura dell’ingegnere presso decisori istituzionali e agli attori di mercato.”

Daniele D’Orazio, Ceo Impredo: “Impre.Do è una società che nasce nel 2014 da una mia idea imprenditoriale a partire da una esperienza familiare di oltre 50 anni nel settore a cui io ho tenuto ad aggiungere una forte impronta sociale. Infatti oggi impre.Do è una società Benefit con molti progetti che hanno l’obbiettivo di creare valore nel territorio. Una di queste iniziative è Mastri 4.0, lanciata nel 2020. Una vera e propria scuola di formazione nel settore delle professioni edili che ha in primis lo scopo di colmare quel mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore che oggi riscontriamo e configurandosi come un punto di incontro tra giovani alla ricerca di una carriera nel settore edilizio e aziende che hanno bisogno di personale formato e preparato.

Quello che riteniamo fondamentale è fare un backup dei della professionalità dei nostri mastri e trasferirlo ai giovani. Oltre alle lezioni teoriche, gli studenti hanno effettuato ore di laboratorio nelle classi di Elis. Dopodiché la pratica la facciamo in cantiere. Quando mi trovo a parlare con loro, ci tengo sempre a sottolineare come personalmente ho iniziato dal basso, in cantiere, nonostante la mia famiglia opera da anni in questo settore. Ad oggi gestisco un’azienda che ha 300 dipendenti e puntiamo ad arrivarne a 500 entro il 2024. Inoltre prosegue anche la nostra mission nel sociale. Ad esempio doneremo al Comune di Amatrice un edificio che andrà alla Protezione civile, agli Alpini e ai Vigili del Fuoco. Mentre l’anno prossimo metteremo in piedi un centro per bambini disabili nel Frusinate. Questo è quello che stiamo facendo per il futuro dell’azienda e per il futuro dell’Italia in sintonia con i valori promossi da Remind per la tutela del pianeta e il benessere delle persone.”;

Giovanni Savio, Ceo e Co-Founder Planet Smart City: “Planet Smart City, proptech company leader nello smart affordable housing, progetta e costruisce quartieri in Paesi con elevato deficit abitativo e collabora con gli sviluppatori immobiliari di tutto il mondo per migliorare la qualità di vita dei residenti e ciò credendo fermamente nei valori dell’immobiliare allargato di cui è portavoce Remind. Planet ha in corso di avanzata realizzazione 12 progetti (per oltre 10.000 unità abitative) in Brasile, Stati Uniti, India e Colombia. In Italia Planet Smart City fornisce consulenza a sviluppatori immobiliari per la progettazione e realizzazione di nuovi quartieri smart e per la riqualificazione di aree urbane o quartieri con l’integrazione di soluzioni innovative.

Tra le principali collaborazioni: “REDO”, quartiere sviluppato da Redo Sgr nei pressi di Milano Rogoredo; “Aria”, il progetto di rigenerazione dell’ex-Macello di Milano, primo quartiere carbon-negative in Europa; “MIND”, un progetto di rigenerazione nell’ex-area Expo promosso da Lendlease; “SeiMilano”, in collaborazione con Borio Mangiarotti. Planet Smart City sta lavorando anche con Palladium Group a Quartiere Giardino, un complesso residenziale con 1.500 appartamenti a Cesano Boscone (Milano) dove è in corso un percorso di riqualificazione con l’introduzione di soluzioni smart e un programma di attività per lo sviluppo della vita comunitaria. Planet ha inoltre inaugurato di recente un Competence Center a Torino con oltre 350 professionisti tra architetti, ingegneri, sociologi, esperti di tecnologie digitali, Proptech e ESG con l’obiettivo di fornire consulenza a sviluppatori per integrare soluzioni smart e sostenibili all’interno di progetti immobiliari”

Paolo Crisafi Presidente Nazionale Remind Associazione del Comparto Immobiliare Allargato: “L’Immobiliare allargato è un’opportunità per l’Italia ed è una leva trainante per il presente e il futuro della nostra Nazione che si prospetta in una dimensione di rinnovata fiducia dopo la pausa della pandemia che abbiamo alle spalle e sulla scia dei risultati conseguiti in questi mesi, grazie ad un dialogo proattivo tra Pubblico e Privato, pur in contesti di difficoltà straordinarie come la guerra in Ucraina e le recenti alluvioni.

Remind afferma la necessità di recepire questa spinta verso la ripresa confermata dalla positiva evoluzione degli indicatori economici e da un rinnovato slancio delle nostre imprese impegnate, tra l’altro, a portare il Made in Italy in Europa e nel Mondo. Una sinergia tra il Governo a guida del Presidente Giorgia Meloni, le Istituzioni Europee, Nazionali e Locali e le imprese e i professionisti, tra soggetti pubblici e privati, uniti per la ripresa economica che vede nel comparto immobiliare allargato un anello fondamentale. La catena del valore dell’Immobiliare allargato rappresenta la somma di tutte le arti, scienze, tecnologie e professioni, insieme alle buone pratiche da esse espresse, nei diversi settori produttivi tra loro collegati nella Filiera Immobiliare. Remind è integrativa delle realtà già presenti e valorizza interessi specifici di singoli attori in una unica visione di sistema”.