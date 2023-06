Sommergibile scomparso. Per il co-fondatore di OceanGate rimane ancora del tempo per salvare i passeggeri

- Advertisement -

AgenPress – Mentre ora si ritiene che le scorte di supporto vitale stiano per esaurirsi, un co-fondatore della società che gestisce il sommergibile Titanic scomparso afferma di ritenere che l’esperienza dell’equipaggio estenderà la “finestra disponibile” per i soccorsi.

Guillermo Söhnlein ha specificato che stava parlando a nome suo e non della compagnia, OceanGate.

Ha detto che il CEO e co-fondatore di OceanGate Stockton Rush – che è a bordo del sottomarino – e il resto dell’equipaggio avrebbero “realizzato giorni fa che la cosa migliore che possono fare per garantire il loro salvataggio è estendere i limiti di tali rifornimenti rilassando per quanto possibile.”

Sulla base dell’esperienza dei membri dell’equipaggio, la “finestra disponibile” per i soccorsi è più lunga di “quello che la maggior parte della gente pensa”, ha detto Söhnlein.

Oggi è un “giorno critico in questa missione di ricerca e salvataggio”.

“Continuo a nutrire speranze per il mio amico e per il resto dell’equipaggio”, ha detto Söhnlein. “Vorrei incoraggiare tutti a rimanere fiduciosi nel riportare l’equipaggio in sicurezza”.

Una nave della Marina canadese che trasportava un team medico specializzato in medicina subacquea e una camera di iperbarica iperbarica che può contenere fino a sei persone è arrivata sul luogo per dare una mano al salvataggio del sommergibile Titanic,. A riportarlo un funzionario del Joint Rescue Coordination Center Halifax della Canadian Forze armate.

“JRCC Halifax continua ad assistere MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) Boston a sostegno degli sforzi di ricerca sottomarina”, ha detto Hickey. Inoltre, tre navi della Guardia Costiera canadese – John Cabot, Ann Harvey e Terry Fox – sono sulla scena e possono fornire attrezzature e personale se necessario.