Sommergibile scomparso. La Marina Usa aveva rivelato suoni “coerenti con un’implosione”. Recuperare i detriti

AgenPress – Rimangono molte domande mentre le autorità continuano a cercare detriti dal sommergibile Titan, incluso quando è avvenuta l’implosione e cosa è andato esattamente storto con il sottomarino.

Finora, le squadre di ricerca hanno localizzato l’ogiva del Titan e un’estremità dei suoi scafi pressurizzati in un ampio campo di detriti, e l’altra estremità dello scafo pressurizzato in un secondo campo di detriti più piccolo.

Bobby Chacon, agente speciale dell’FBI in pensione ed ex capo della squadra di sommozzatori dell’FBI, ha spiegato che un campo di detriti come quello scoperto dalle squadre di ricerca potrebbe essere stato creato da un’implosione ed esplosione quasi simultanee del sommergibile.

“Quello che succede è l’implosione… e poi c’è simultaneamente un’esplosione perché ci sono cose all’interno, per esempio bombole di ossigeno, che erano all’interno di questa nave”, ha detto Chacon.

“Le due cose che hanno trovato – i coni o i coperchi di quel recipiente – erano in titanio. Quindi non sono stati distrutti… Poi il guscio in fibra di carbonio che costituiva la maggior parte di quel recipiente si è rotto nell’esplosione-implosione. Questo è ciò che è sparso in giro.”

Chacon ha aggiunto che non sarà possibile sapere cosa è successo al sommergibile “a meno che non si recuperi la maggior parte della nave”.

Un sistema di rilevamento acustico top secret della Marina Usa progettato per individuare i sottomarini nemici ha rilevato per primo l’implosione del Titan, ore dopo che il sommergibile aveva iniziato la sua missione. Lo riferisce il Wall Street Journal citando dirigenti della difesa Usa. La Us Navy si e’ messa in ascolto non appena lo scafo ha perso le comunicazioni Poco dopo la sua scomparsa, il sistema ha rilevato quello che sospettava fosse il suono di un’implosione vicino al sito dei detriti scoperto oggi e ha riferito le sue scoperte al comandante sul posto.

“La Marina degli Stati Uniti ha condotto un’analisi dei dati acustici e ha rilevato un’anomalia coerente con un’implosione o un’esplosione nelle vicinanze generali di dove stava operando il sommergibile Titan quando le comunicazioni sono state interrotte”, ha dichiarato un alto dirigente della Marina degli Stati Uniti al Wall Street Journal in una nota. “Anche se non definitiva, questa informazione è stata immediatamente condivisa con il comandante preposto all’incidente per assistere la missione di ricerca e il salvataggio in corso”, ha aggiunto. La Marina ha chiesto che il sistema specifico utilizzato non sia nominato, citando ragioni di sicurezza nazionale.