Somalia. Bambino di due anni muore di fame. Pesava 4,6 Kg. Migliaia di bambini a rischio malnutrizione

“Non abbiamo cibo per dargli da mangiare, ma i nostri vicini ci hanno aiutato”, ha detto Hawa, 22 anni, osservando da vicino suo figlio. Era diventato più debole per settimane, con febbre e diarrea, prima che finalmente arrivassero a cercare aiuto.

L’ospedale distrettuale di Dollow, una cittadina nel sud-ovest della Somalia, assiste silenziosamente bambini come Abdiwali da anni. Finanziato dal governo del Regno Unito e da altri, ha costruito una rete di operatori della comunità che forniscono supporto medico di base, non solo in città, ma nelle profondità delle campagne contese, dove il gruppo militante islamista al-Shabab controlla molti villaggi.

Ma oggi, dopo una quinta stagione di siccità, Dollow è sopraffatta da un’ondata di nuovi arrivi. Decine di migliaia di famiglie come quella di Abdiwali – con il bestiame morto e le fattorie inaridite – si sono radunate in affollati insediamenti informali, sperando di trovare cibo e sicurezza.

“Stiamo parlando di centinaia di migliaia di vite in gioco e le persone stanno morendo ora. Non abbiamo risorse sufficienti per sostenerle”, ha affermato Abdulkadir Mohamed, del Norwegian Refugee Council, osservando più famiglie arrivare in uno dei i campi più grandi.