Società di Mutuo Soccorso. Lloyd Mutua: pagati oltre 300 sussidi

AgenPress. La Lloyd Mutua si conferma nel 2023 un’eccellenza italiana nell’ambito delle società di mutuo soccorso, portando in dote oltre 300 sussidi pagati con i suoi prodotti di garanzia.

A conferma di come sempre di più le fragilità del tessuto economico-sociale nel Nostro Paese, spinga in maniera crescente la popolazione a ricorrere al regime mutualistico ed ai suoi benefici per far fronte a quel quotidiano sempre più difficile da affrontare.

La sussidiarietà ha abbracciato essenzialmente quei contesti sociali che rappresentano il fulcro della “politica” assicurativa dell’Azienda non soltanto incentrata sulla Sanità a far da traino, ma orientata altresì all’erogazione di contributi di natura Economica orientati al pagamento del canone di locazione e a tutte quelle tutele legali per sfratti e liti condominiali per giungere ai sussidi di mobilità che abbracciano il parco auto e l’assistenza per il soccorso stradale.

La particolare attenzione rivolta alle fasce più deboli della popolazione grazie al supporto di organizzazioni di volontariato garantisce a tutti i soci dell’azienda assistenza costante per tutta la vita all’insegna di quell’ottica di trasparenza che intende rispondere ai bisogni emergenziali della società civile e ai suoi continui cambiamenti, mantenendo sempre il focus sull’intento mutualistico in tutti i suoi aspetti e significati.

I dati di incremento degli indici finanziari si sono attestati in positivo con 82% in più dei Sussidi Erogati a fronte del 120% dei fondi di garanzia per arrivare all’incremento di circa 1000 associati per il Network. Lloyd Mutua.

Come tutte le società di mutuo soccorso, non ha alcun fine di lucro, le somme versate dai singoli soci vengono gestite con oculatezza e assoluta trasparenza e gli avanzi della gestione sono accantonati per assicurare la necessaria solidità economica che permetta di poter erogare servizi e prestazioni sempre migliori.

Possono fare domanda per aderire alla mutua sia le persone fisiche ed i loro familiari che le società indipendentemente dalle proprie condizioni professionali, sociali e di salute, Lloyd Mutua garantisce a tutti i propri soci un’assistenza assidua e costante per tutta la vita.

Solo i soci hanno il potere di esercitare il diritto di recesso, la mutua non potrà escludere nessuno per motivi anagrafici o di salute e, nel contempo, si impegna a ricercare servizi di qualità che siano sempre più rispondenti ai bisogni emergenti dalle trasformazioni sociali ed economiche dei prossimi anni.