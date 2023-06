Social Media: quali rischi per bambini e adolescenti?

- Advertisement -

AgenPress. “L’impatto dei social media sul matrimonio e la famiglia” è il tema del convegno che si terrà martedì 27 giugno 2023 alle 20:00 ora italiana.

Organizzato dall’Associazione Internazionale Media per la Pace (IMAP), un progetto di Universal Peace Federation (UPF), l’evento si svolgerà in diretta streaming.

I social media sono diventati parte integrante e spesso inevitabile della nostra vita, ma il loro uso massiccio può costituire un serio pericolo. Lo scorso maggio il Chirurgo generale degli Stati Uniti, Vivek Murth, ha emesso un raro avviso di salute pubblica in merito ai rischi che i social media possono rappresentare per la salute mentale e il benessere di bambini e adolescenti.

Quali sono questi rischi e come possiamo proteggere le nostre famiglie e i nostri ragazzi da questi pericoli? Il webinar di giugno promosso da IMAP si propone di rispondere a queste domande con l’aiuto di tre esperti del settore: Lynn Walsh, Membro del Comitato esecutivo del Comitato delle ONG per la Famiglia presso le Nazioni Unite; Madeleine McElligott, Specialista in comunicazione e social media presso il National Center on Sexual Exploitation (NCOSE) di Washington; e Jason Frost, Cofondatore di Wired Human, un’organizzazione creata per prevenire i danni e lo sfruttamento dei bambini online.

IMAP co-organizzatrice del webinar è una rete di professionisti e studiosi che sostengono e promuovono la responsabilità sociale dei media e i più alti principi del giornalismo etico. Inaugurata durante il Summit mondiale 2020 a Seul, nella Corea del Sud, è impegnata a sostenere gli obiettivi delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali che operano per la pace e la sicurezza.

UPF è una ONG con Stato Consultivo Generale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), fondata dai coniugi Moon. In Italia, tra le varie iniziative, pubblica la rivista periodica “Voci di Pace”, un autorevole punto di riferimento culturale per i temi interreligiosi, dei diritti umani, della good governance e della pace.

Link d’iscrizione:

https://us-upf-org.zoom.us/meeting/register/tZctc-GurDIjHtTAhbAiQpex7zg8dPbJaESg#/registration