Social Card, Matteo Ricci (PD): E’ solo un contentino

AgenPress. “I vincoli posti dal governo sull’utilizzo della social card, andando ad invidividuare cosa si può comprare e cosa no, fanno sorridere. Diciamoci la verità: sono state tagliate risorse per combattere la povertà, a partire dal reddito di cittadinanza, ed è stata introdotta questa card con un quinto delle risorse tagliate.

Passare tramite l’Inps, e non dai comuni, rischia poi di far uscire i bisognosi dai radar dei servizi sociali. Sono preoccupato per la cancellazione di strumenti che non ci sono più: fondo affitti, rdc che non funzionava per l’inserimento nel lavoro ma funzionava rispetto al contrasto della povertà. Il contentino della card è poca cosa”.

Situazione drammatica. Ripristinare fondo affitti

“L’aumento dei costi sulla casa fa sballare i bilanci delle famiglie, tra il problema dei mutui a tasso variabile e l’incremento degli affitti. Per questa problematica chiediamo il ripristino del fondo per gli affitti. Nella mia città almeno 800 famiglie sono venute a chiedere aiuto ai servizi sociali dopo la soppressione del fondo. La situazione è esplosiva”.

Lo ha detto il sindaco di Pesaro e responsabile dei sindaci del Pd Matteo Ricci intervistato su Skytg24 Economia.