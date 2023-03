Siria. Drone iraniano uccide un lavoratore statunitense. Reazione Usa, raid aerei contro jihadisti sciiti filo-iraniani

- Advertisement -

AgenPress – Il Pentagono ha riferito che sospetto drone di fabbricazione iraniana ha ucciso un appaltatore statunitense e ferito cinque soldati americani e un altro appaltatore nel nord-est della Siria, ha detto il Pentagono. Le forze americane hanno affermato di aver subito rappresaglie con “attacchi aerei di precisione” in Siria contro strutture utilizzate da gruppi affiliati alla Guardia rivoluzionaria iraniana, con un gruppo di attivisti che ha riferito che gli attacchi statunitensi hanno ucciso combattenti a terra.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha dichiarato che la comunità dell’intelligence americana aveva stabilito che il drone era di origine iraniana.

“Gli attacchi aerei sono stati condotti in risposta all’attacco di oggi, nonché a una serie di recenti attacchi contro le forze della coalizione in Siria” da parte di gruppi affiliati alla Guardia rivoluzionaria, ha affermato Austin.

L’Iran fa affidamento su una rete di forze per procura attraverso il Medio Oriente per contrastare gli Stati Uniti e Israele, il suo arcinemico regionale.

immediata la risposta degli Usa, con una serie di attacchi aerei nella notte in Siria contro jihadisti sciiti filo-iraniani. Il bilancio dei morti è di 11 persone

“Sotto la direzione del presidente Biden, ho autorizzato le forze del comando centrale degli Stati Uniti a condurre attacchi aerei di precisione stasera nella Siria orientale contro strutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran (Irgc)”, ha dichiarato il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III.

Questi attacchi di precisione hanno lo scopo di proteggere e difendere il personale statunitense. Gli Stati Uniti hanno intrapreso azioni proporzionate e deliberate volte a limitare il rischio di escalation e ridurre al minimo le vittime. “Come ha chiarito il presidente Biden, prenderemo tutte le misure necessarie per difendere il nostro popolo e risponderemo sempre in un momento e in un luogo a nostra scelta”, ha affermato il segretario Austin. “Nessun gruppo colpirà impunemente le nostre truppe”. “I nostri pensieri sono con la famiglia e i colleghi del contractor che è stato ucciso e con coloro che sono stati feriti nell’attacco di oggi”, ha detto il segretario. Due soldati feriti sono stati curati sul posto, mentre altri tre componenti e l’appaltatore statunitense sono stati evacuati dal punto di vista medico presso le strutture mediche della Coalizione in Iraq.