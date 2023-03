Silicon Valley Bank. Biden, i contribuenti non subiranno alcuna perdita. Avranno accesso ai loro conti

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Joe Biden si è rivolto alla nazione per assicurare agli americani che il sistema bancario è al sicuro dopo il crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank. Nel suo intervento, ha evidenziato l’immediata azione intrapresa dalla sua amministrazione.

I depositi dei clienti saranno protetti: i clienti “avranno accesso ai loro soldi a partire da oggi. Ciò include le piccole imprese in tutto il paese che effettuano operazioni bancarie lì e devono fare buste paga, pagare le bollette e rimanere aperte per affari”, ha affermato Biden, aggiungendo che nessuna perdita sarà subita dai contribuenti.

“Invece, il denaro proverrà dalle commissioni che le banche pagano al fondo di assicurazione dei depositi”, ha spiegato.

La direzione di queste banche verrà licenziata: “Se la banca viene rilevata dalla FDIC, le persone che gestiscono la banca non dovrebbero più lavorare lì”, ha detto Biden.

Gli investitori nelle banche non saranno protetti: “Hanno preso consapevolmente un rischio e quando il rischio non è stato ripagato, gli investitori perdono i loro soldi. È così che funziona il capitalismo”, ha aggiunto Biden.

Registrazione di un resoconto completo di ciò che è accaduto: Biden ha sottolineato l’importanza di ritenere responsabili i responsabili. “Nella mia amministrazione, nessuno è al di sopra della legge”, ha detto.

Ridurre il rischio che ciò accada di nuovo : citando i requisiti messi in atto durante l’amministrazione Obama, incluso il Dodd-Frank Act, Biden ha affermato che esistono regole in vigore per impedire il ripetersi del 2008. Ma ha aggiunto che l’amministrazione Trump ha annullato alcuni dei questi regolamenti indietro.

“Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione bancaria di rafforzare le regole per le banche, per rendere meno probabile che questo tipo di fallimento bancario si ripeta”, ha affermato. “E per proteggere i posti di lavoro americani e le piccole imprese”.

Rassicurando che mentre il sistema bancario è al sicuro, ha anche affermato che l’amministrazione non si fermerà a questo.