AgenPress. Il comando provinciale di Catania e il Gruppo aereonavale di Messina hanno sequestrato due tonnellate di cocaina, per un valore di oltre 400 milioni di euro.

La droga era custodita in circa 70 colli (1.600 panetti) galleggianti per evitare infiltrazioni d’acqua e l’inabissamento. Il carico sarebbe stato lasciato in mare da navi cargo.

Si tratta di uno dei più grossi ritrovamenti di droga mai rilevati sul territorio nazionale.