Sicilia. Gli incendi minacciano l’ospedale Cervello. Chiusi molti svincoli sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo

AgenPress – Notte di paura nel palermitano dove diverse abitazioni sono state evacuate a causa degli incendi che da 24 ore hanno colpito diverse zone. Da ieri sera il fuoco ha colpito il monte Inserra a Palermo, che sovrasta i quartieri Tommaso Natale e San Lorenzo. Il fuoco è alimentato dal forte vento di scirocco che soffia da ieri.

Incendio anche a Monte Gallo, così come nel quartiere Cruillas, a ridosso dell’ospedale Cervello. I vigili del fuoco sono ininterrottamente al lavoro da ieri. Intorno alle sette si leveranno in cielo anche i canadair, vento permettendo.

Gli incendi che da ore bruciano contrada Inserra a Palermo stanno minacciando l’ospedale Cervello. I vigili del fuoco sono impegnati dalla notte scorsa nelle operazioni di spegnimento. Lo conferma la Protezione civile. Al momento non è stata dispostal’evacuazione dell’ospedale. La situazione sarebbe sotto controllo e l’attività ospedaliera sta continuando.

A causa degli incendi scoppiati nella notte nel palermitano e nel trapanese sono stati chiusi molti svincoli lungo l’autostrada A29 Palermo- Mazara del Vallo.

La giornata di ieri ha fatto segnalare più di 40 roghi, alimentati dal forte caldo di queste ore: a Priolo, nel Siracusano, alle 15 si sono registrati 47,6°, pareggiando la temperatura di Catania, un record per la città. Ma anche a Palermo l’Osservatorio astronomico ha registrato il record di calura, con 46,4° (superando il picco di 44,8° del 1999).

Sono circa 60 gli interventi svolti ieri a Palermo con 15 squadre del comando provinciale e due squadre in supporto provenienti dai comandi di Messina e Agrigento. Le zone colpite dagli incendi hanno interessato l’intera provincia da Alimenusa, Gangi, Blufi, Misilmeri, Cefalù Bolognetta, Santa Flavia, Villabate, Partinico, san Cipirrello, Corleone. Le maggiori criticità sono tuttavia registrate nel territorio di Monreale dove le squadre sono impegnate dalle prime ore di questa notte.

In alcuni casi si è reso necessario l’evacuazione di alcune abitazioni lambite dalle fiamme mentre altre sono state coinvolte interamente. Ulteriore criticità che si è verificata nel primo pomeriggio è l’incendio presso la discarica di Bellolampo che ha interessato la quarta vasca e l’incendio nell’area di San Martino delle Scale (Piano Geli). In tali zone l’incendio (Monreale e Bellolampo) è ancora in atto.