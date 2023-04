Sicilia. Cancellieri lascia il M5S ed entra in Forza Italia. “Partito distrutto, deluso da Conte”

- Advertisement -

AgenPress – L’ex viceministro ed ex leader del M5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri ha annunciato di “non essere più” nel M5s. “Una prima delusione – afferma – è arrivata quando ho incontrato l’ultima volta Giuseppe Conte”. L’ex sottosegretario alle Infrastrutture si era proposto come candidato a Catania ricevendo il rifiuto di Giuseppe Conte. “Nessuno si è degnato di farmi una telefonata ma hanno fatto dei video contro di me in cui mi hanno riempito di insulti”. “Quello in cui ero io era un gruppo capace di fare attivismo nel territorio, arrivavano i risultati, si eleggevano i sindaci, si valorizzavano le proprie risorse. Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi”.

“Forza Italia è un partito aperto, accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri. E’ stato un avversario di Musumeci, ma l’ha fatto con stile. Nel suo ruolo di vice ministro e sottosegretario ha dimostrato di fare gli interessi della Sicilia”.

Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha annunciato in modo ufficiale l’ingresso nel partito dell’ex leader siciliano del M5s.

Alle parole di Schifani, pronunciate nel corso del suo intervento alla kermesse di Forza Italia, è scattato un applauso: Cancelleri si è alzato, salutando e ringraziando.

Poco dopo, in videocollegamento, è arrivato anche il benvenuto del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “C’è anche un nuovo amico in sala, Giancarlo Cancelleri, che saluto”.