Siccità, Mazzetti (FI): “Oggi dobbiamo risolvere il problema e lo dobbiamo fare attraverso le infrastrutture”

- Advertisement -

AgenPress. Erica Mazzetti, deputata Forza Italia, è intervenuta nella trasmissione “Nautilus” condotta da Vanessa Piccioni e Francesco Fratta in onda su Cusano News 7.

Riguardo la posizione delle opposizioni sulla ricognizione che dovrà fare la cabina di regia e il fatto che faccia perdere tempo di fronte a una emergenza.

“L’opposizione negli ultimi 4 anni e mezza non ha mai risolto il problema. Il tema siccità non è più eccezionale ma è diventato strutturale, è da gennaio 2022 che parliamo di questo tema. Il governo ha deciso di usare pragmatismo e l’ha fatto. La commissione che è stata improntata dal governo di centro destra credo sia l’atto più importante per risolvere questo problema. Io come parlamentare chiedo anche un commissario straordinario per l’energia. Non perché non abbiamo fiducia nel parlamento ma perché troppo spesso non riusciamo a completare le opere, che invece hanno bisogno di immediata attuazione. Con il commissario straordinario si potranno fare più invasi necessari, facendo una semplificazione delle pratiche amministrative che sono necessarie.

Abbiamo bisogno di isolatori, anche moderni, che possano produrre energia. Ma oltre a questo dobbiamo pensare anche all’efficientamento idrico degli immobili, soprattutto per quelli residenziali. Oggi non abbiamo impianti di riciclo e di utilizzo delle acque domestiche. Sto facendo una proposta di legge anche per l’efficientamento idrico. Questo ha bisogno di una leva per incentivare chi la fa, ma anche la differenziazione, criticata dai Cinque Stelle, è fondamentale. Dobbiamo fare strategie strutturale una semplificazione eccezionale delle pratiche amministrative con un commissario che solo lui sa fare”

Tra queste proposte della mozione c’è quella di limitare le aziende che vanno a imbottigliare l’acqua minerale.

“Le nostre proposte sono molto chiare. Non si fanno le infrastrutture senza semplificazioni, non si risolve sennò il problema. Ad oggi non è stato fatto nulla e invece vanno fatte questo tipo di infrastrutture. La maggior parte dei progetti approvati sono quelli idrici, ma queste opere non si fanno in 5 giorni. Il M5S non è stato capace di risolvere il problema. Oggi dobbiamo risolvere il problema e lo dobbiamo fare attraverso le infrastrutture. Siamo al governo da 5 mesi e non si possono risolvere tutti i problemi in 5 mesi. Stiamo velocizzando i tempi e prendendo provvedimenti, tra cui il codice appalti, una riforma necessaria per il PNRR. Bisogna pensare a dare l’opportunità di fare infrastrutture.

“Le proposte che ho letto nella mozione 5 Stelle sono ridicole. Di certo non abbiamo bisogno di qualche goccio di acqua. Le risposte sono nel decreto siccità: se non si fanno infrastrutture non si fa niente”