Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri – Video Conferenza Stampa

AgenPress. Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. Al termine, il Vice Presidente e Ministro Antonio Tajani, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.

Il Consiglio dei ministri è srtato convocato giovedì 15 giugno 2023, alle ore 18.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (PRESIDENZA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SPORT E GIOVANI – INTERNO – GIUSTIZIA – DIFESA – ECONOMIA E FINANZE – AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ISTRUZIONE E MERITO – UNIVERSITÀ E RICERCA – CULTURA – SALUTE – TURISMO);

DISEGNO DI LEGGE: Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario (GIUSTIZIA);

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2022 – 2023 (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR);

LEGGI REGIONALI;

VARIE ED EVENTUALI.