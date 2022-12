Shopping di Natale: come individuare frodi ed evitare truffe

- Advertisement -

AgenPress. Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, ci stiamo tutti preparando ad acquistare i regali spulciando tra offerte online, promozioni e occasioni dell’ultimo minuto. Purtroppo, è anche uno di quei periodi in cui i criminali del web si scatenano nei tentativi di truffa, anche nei modi più creativi e credibili possibile.

Secondo il rapporto Eurispes 2022, quasi un italiano su tre ha subito una truffa informatica (27,2%), il 15,3% è stato vittima di una truffa a causa di una falsa identità e il 13,2% è stato soggetto a un furto di identità1. Anche la Polizia Postale italiana ha diffuso un report indicando un aumento dei fenomeni di phishing, smishing e vishing – tecniche utilizzate per ottenere illecitamente dati personali e bancari – con oltre 18.000 casi di furto di credenziali d’accesso ai sistemi di home banking e carte di credito2. Proprio in considerazione del fatto che le frodi stanno diventando sempre più sofisticate e difficili da individuare, tutti noi dobbiamo stare in guardia per garantire che i nostri risparmi siano sempre al sicuro.

Vi è capitato di ricevere un’e-mail, un messaggio di testo, una telefonata o un avviso da parte di PayPal e non siete sicuri che sia lecito? Sappiate che la comunicazione reale da parte di PayPal ha la seguente forma:

Si rivolge a voi per nome e cognome o con nome della vostra attività . Tutto ciò che inizia in modo diverso dovrebbe immediatamente sollevare i vostri sospetti, quindi fate attenzione ai saluti impersonali come “Gentile Utente” o il vostro indirizzo email.

. Tutto ciò che inizia in modo diverso dovrebbe immediatamente sollevare i vostri sospetti, quindi fate attenzione ai saluti impersonali come “Gentile Utente” o il vostro indirizzo email. Non vengono mai richieste informazioni sensibili , come password, conto bancario o dettagli della carta di credito. Se sono necessarie informazioni per confermare o mantenere il vostro account, vi verrà chiesto di visitare PayPal.it per accedere in modo sicuro.

, come password, conto bancario o dettagli della carta di credito. Se sono necessarie informazioni per confermare o mantenere il vostro account, vi verrà chiesto di visitare PayPal.it per accedere in modo sicuro. Non include mai allegati. Se ricevete e-mail di questo tipo non aprite mai un allegato a meno che non siate sicuri al 100% che sia lecito, perché possono contenere spyware o virus.

Se ricevete un’e-mail, un messaggio di testo o una chiamata sospetta che sembra provenire da PayPal, non rispondete al messaggio, evitate di cliccare su qualsiasi link o di condividere i dettagli della password e altri dati personali. Dovreste invece, aprire il browser, accedere a PayPal e controllare la presenza di eventuali nuove attività. Nel caso PayPal avesse bisogno di coinvolgervi qualsiasi tipo di azione, avreste un messaggio sicuro all’interno del vostro account PayPal in attesa di essere letto.

Qui di seguito troverete altri suggerimenti su come riconoscere meglio e-mail, chiamate, messaggi e siti web sospetti, tutto per proteggere i vostri dati personali:

Controllate le basi. Fate attenzione agli errori di ortografia e grammaticali, che sono un comune segno rivelatore di un messaggio fraudolento. Anche gli errori di battitura, ortografia e di grammatica sono ricorrenti nei messaggi di phishing.

Fate attenzione agli errori di ortografia e grammaticali, che sono un comune segno rivelatore di un messaggio fraudolento. Anche gli errori di battitura, ortografia e di grammatica sono ricorrenti nei messaggi di phishing. Falso senso di urgenza? Meglio fare attenzione alle comunicazioni che evocano un senso di urgenza. Molte truffe di phishing vi comunicano che il vostro account sarà in pericolo, se qualcosa di critico non viene aggiornato immediatamente.

Meglio fare attenzione alle comunicazioni che evocano un senso di urgenza. Molte truffe di phishing vi comunicano che il vostro account sarà in pericolo, se qualcosa di critico non viene aggiornato immediatamente. Fate attenzione ai link falsi. Se ricevete un’e-mail o un testo che ritenete sospetto, non fate clic su alcun link. Quando siete sul desktop, potete controllare dove porta quel link prima di cliccarlo passandoci sopra con il mouse. Sembra sicuro?

Se ricevete un’e-mail o un testo che ritenete sospetto, non fate clic su alcun link. Quando siete sul desktop, potete controllare dove porta quel link prima di cliccarlo passandoci sopra con il mouse. Sembra sicuro? Non fidatevi dell’ID chiamante. Alcuni sistemi automatizzati possono essere utilizzati per effettuare chiamate vocali false, segnalare problemi urgenti dell’account e richiedere informazioni sull’account. Anche se l’ID chiamante dice “PayPal”, non è sufficiente per potersi fidare della chiamata.

Alcuni sistemi automatizzati possono essere utilizzati per effettuare chiamate vocali false, segnalare problemi urgenti dell’account e richiedere informazioni sull’account. Anche se l’ID chiamante dice “PayPal”, non è sufficiente per potersi fidare della chiamata. Tenete sotto controllo le vostre informazioni. Limitate il numero di luoghi in cui memorizzate le vostre informazioni di pagamento online utilizzando un portafoglio digitale sicuro come PayPal. Se effettuate un acquisto online con PayPal e il vostro articolo non arriva o non corrisponde alla descrizione del prodotto, l’azienda potrà essere in grado di rimborsarvi sulla base della Protezione acquirenti*.

Limitate il numero di luoghi in cui memorizzate le vostre informazioni di pagamento online utilizzando un portafoglio digitale sicuro come PayPal. Se effettuate un acquisto online con PayPal e il vostro articolo non arriva o non corrisponde alla descrizione del prodotto, l’azienda potrà essere in grado di rimborsarvi sulla base della Protezione acquirenti*. Ma soprattutto… Usate il buon senso. Se un affare sembra troppo bello per essere vero, probabilmente sarà così. Evitate di cliccare su link a offerte eccezionali o qualsiasi cosa che sia significativamente ridotta nel prezzo rispetto a quello che vi aspetteresti di pagare.

“Nonostante l’euforia delle festività, la voglia di acquistare dei doni per i propri cari e le tante offerte che possiamo trovare online, questo periodo è più di ogni altro un momento in cui prestare attenzione a tutte le fasi d’acquisto, dalla scelta del venditore fino alle modalità di pagamento”, ha commentato Maria Teresa Minotti, Country Director PayPal. “Bastano alcune semplici accortezze per fare i propri acquisti in modo sicuro, sia durante queste settimane che per il resto dell’anno“.