Seoul. Studente mangia la banana, opera d’arte dell’italiano Cattelan. Poi attacca la buccia al muro

AgenPress – Uno studente d’arte della Seoul National University ha rimosso il frutto, opera iconica dell’artista italiano Maurizio Cattelan – da un muro del Leeum Museum of Art di Seoul, in Corea del Sud e lo ha mangiato.

“Lo studente ha detto al museo di averlo mangiato perché aveva fame”, ha detto un portavoce del museo.

Intitolata “Comedian”, l’opera è diventata uno dei più grandi momenti virali del mondo dell’arte quando è stata venduta per $ 120.000 all’Art Basel Miami Beach nel dicembre 2019. Anche altre due edizioni dell’opera sono state vendute alla fiera.

Dopo aver masticato il frutto, lo studente ha attaccato la buccia al muro con del nastro adesivo. La buccia è stata successivamente sostituita dal museo con una banana fresca.

“È successo all’improvviso, quindi non è stata intrapresa alcuna azione speciale. L’artista (Cattelan) è stato informato dell’incidente ma non ha avuto alcuna reazione”, ha aggiunto il portavoce del museo.

L’opera fa parte della mostra personale di Cattelan WE, attualmente in corso presso il museo di Seoul fino al 16 luglio. La banana stessa viene regolarmente scambiata ogni due o tre giorni e non è in vendita.

Cattelan è noto per i pezzi satirici che sfidano la cultura popolare, provocando spesso dibattiti sull’arte concettuale.

Un’altra delle opere d’arte virali di Cattelan è stata una solida toilette in oro 18 carati “intitolata” America, del valore di circa $ 6 milioni. Era stato installato per la prima volta al Guggenheim di New York nel 2016 ed era aperto ai visitatori. Più tardi, nel 2019, è stato rubato dal luogo di nascita di Winston Churchill a Bleinheim Palace in Inghilterra, dove era esposto. Non è mai stato trovato.