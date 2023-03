Sentenza ex Br, Bonfrisco: terroristi italiani lasciati in libertà in Francia sono grave offesa

- Advertisement -

AgenPress. “Lascia perplessi la conferma della Cassazione francese per quanto riguarda il rifiuto all’estradizione di dieci terroristi rossi protetti dalla Francia da oramai cinquant’anni. È un impunità sinonimo di offesa per i familiari delle vittime, le Forze armate e in generale al senso della giustizia. Si è persa l’occasione anche di riscattare lo Stato di diritto e la risposta europea al terrorismo.

Ricordiamo che si tratta di latitanti, mai ravveduti e condannati in via definitiva dalla giustizia italiana, tra cui spiccano brigatisti e pluriomicida di esponenti delle forze dell’ordine. Il Governo francese intervenga per riparare a questa ingiustizia in nome del trattato di cooperazione rafforzata tra Italia e Francia”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della Sottocommissione per la sicurezza e difesa.