Senato. Monti a Meloni, convincenti le sue comunicazioni. Mes: “affidarsi a questo pacchetto è un po’ periglioso”

- Advertisement -

AgenPress – “Ho trovato le sue comunicazioni nel complesso convincenti e meritevoli dell’appoggio del parlamento”. Così il senatore a vita Mario Monti in Aula al Senato interviene nel dibattitto sulle comunicazioni del premier Meloni in vista del consiglio europeo.

“Ha avuto la capacità – non lo voglio dire a voce troppo alta, per non determinare reazioni che a lei non gioverebbero – di portare con sé, finora, anche componenti della sua maggioranza tradizionalmente riluttanti alla disciplina di bilancio. Questo, per l’Italia e per l’Europa, è un tema enormemente più rilevante, nella sostanza, di quello chiamato Mes”.

“Sulle cose che lei ha detto sul Mes, per metà sono d’accordo, per metà no. La metà su cui sono d’accordo è quando lei dice: ‘Per questa ragione voglio dire con serenità, ma anche con chiarezza, che non reputo utile all’Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il MES'”, ha aggiunto Monti.

“Spesso – aggiunge – la prospettiva dei pacchetti è utilissima e cruciale, ma dipende. In questo pacchetto ci sono due cose, come il completamento dell’unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria, su cui gli altri al tavolo europeo potranno dirle: Ma il Mes è stato concepito proprio per questo. Poi, da ieri, il pacchetto tra l’Italia e l’Europa, che non è determinato solo da lei, ma anche dagli altri, ha un nuovo petalo nella rosa, davvero molto importante, cioè se la posizione finora occupata dal membro italiano del Comitato esecutivo della Banca centrale europea potrà essere o meno ancora occupata da un italiano, dopo la partenza del futuro governatore Panetta. Quindi, affidarsi a questo pacchetto lo considero sinceramente un po’ periglioso.