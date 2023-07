- Advertisement -

AgenPress. La sfiducia, all’On. Santanchè, presentata dal M5S è stata respinta con 111 no e 67 sì. I senatori di Azione- Italia Viva, come già precedentemente annunciato non hanno preso parte al voto.

La mozione di sfiducia era stata presentata da Stefano Patuanelli e appoggiata da Pd, Avs ma non dal Terzo Polo.

Daniela Santanchè dopo il risultato della votazione si è intrattenuta con i parlamentari della maggioranza, che l’hanno salutata con baci e abbracci.