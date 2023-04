Sen. Scilipoti Isgrò: “Una vera Pasqua. Una vera Pace”

- Advertisement -

AgenPress. Gran parte dei politici Occidentali sono diventati, talvolta inconsapevolmente, figli del relativismo che domina la nostra cultura, rinnegando le verità cristiane e declassandole a subcultura.

Ma il cristianesimo è una Religione che ha come suo centro assoluto l’amore di Dio e per il prossimo, anche se nemico, entrando in qualche modo nel profondo dei cuori degli uomini, se non altro come una forma di fratellanza universale.

In quest’ottica questi contrasta sempre di più la tendenza umana alla bramosia di potere ed invita invece alla compassione, l’altruismo e l’accoglienza verso l’altro.

Mi chiedo allora se nella nostra società la Pasqua Cristiana abbia ancora un senso per qualcuno, per il suo vero significato di apertura verso l’orizzonte di un mondo nuovo, dove tutte le cose saranno nuove.

Mi auspico che in questi giorni di Pasqua i politici, ascoltando anche la voce di papa Francesco, possano impegnarsi a far cessare le “inutili stragi” a cui assistiamo attoniti e si impegnino per aprire spiragli diplomatici verso una pace giusta per tutti”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.