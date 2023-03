- Advertisement -

AgenPress. “La guerra ci fa toccare con mano l’assurdità della corsa agli armamenti e del loro uso per la risoluzione dei conflitti. Se per un anno si bloccasse la produzione di armamenti, il denaro risparmiato potrebbe essere utilizzato per eliminare la fame nel mondo.

Il compito dei politici Cristiani è lavorare per la pace attraverso l’amore. L’amore è la prova della verità del Cristianesimo“.

Lo dice, in una nota, il presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.