Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Uso responsabile delle intercettazioni, concordo con il ministro Nordio”

AgenPress. Il Guardasigilli Nordio ha espresso il suo parere sulle intercettazioni anche se al momento non ha scritto alcun testo. Tuttavia sono già partite le critiche a priori. Sarebbe opportuno prima leggere il testo ed eventualmente dopo sottoporlo a valutazioni. In ogni caso condivido la posizione garantista del ministro in tema di intercettazioni ovviamente fatti salvi i reati di mafia, droga e terrorismo.

Inoltre è sacrosanto il richiamo ad un uso responsabile delle intercettazioni evitando che sui giornali siano pubblicati fatti della vita privata non attinenti alle inchieste e che si rispetti il segreto istruttorio”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò