Sen. Domenico Scilipoti Isgrò’: “Un grande inno alla Vita”

AgenPress. Da medico, politico e credente commento con soddisfazione e commozione l’eroica scelta di una giovane mamma di Brindisi malata di tumore che ha rifiutato le cure e respinto la proposta di abortire e ha dato alla luce una bimba che ha chiamato Vita.

In un tempo dominato da individualismo e cultura della morte questa giovane eroica mamma ha messo a rischio la sua vita per far nascere una creatura.

È un grande messaggio di speranza che ricorda quel che fece negli anni ’50 santa Beretta Molla. Da Brindisi un inno alla Vita sperando che Dio nella sua onnipotenza e misericordia salvi anche la mamma”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.