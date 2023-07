Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “SSN vicino al collasso”

- Advertisement -

AgenPress. “Ho appreso la bella storia del cardiochirurgo barese prof Gianvito Ruggieri che precario in Puglia è diventato direttore di cattedra a Reims in Francia ed uno dei medici più quotati in quel Paese.

Non è e non sarà purtroppo il primo e l’ultimo caso di fuga di cervelli in campo medico. Il problema è che il nostro SSN un tempo vanto oggi non è appetibile per i medici. Il personale medico ed infermieristico non viene incentivato e questo porta alla corsa verso l ‘estero o il privato.

Spiacevolmente la situazione si ripercuote negativamente sugli utenti che devono aspettare tempi intollerabili per visite ed esami nel pubblico e in tal modo si ha una sanità a doppio binario. Chi può permetterselo va nelle strutture private pagando mentre i non abbienti di fatto rimangono penalizzati.

Dal canto loro i medici e il personale nel pubblico lavora sotto stress e pagato male e le conseguenze sono palesi specie in estate e nei pronto soccorso. Insomma si va verso un sistema americanizzato delle assicurazioni col rischio di implosione del SSN. Il Paese paga lo scotto di tagli insensati alla sanità e di scarsi investimenti sulla medicina territoriale”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.