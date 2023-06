Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Santanché subito in Parlamento”

- Advertisement -

AgenPress. Chi scrive non appartiene al partito dei colpevolisti e crede alla presunzione di innocenza che vale per tutti. Però per il bene delle istituzioni e la loro stessa credibilità è opportuno ed urgente che il ministro Santanché spieghi nella sede politica naturale cioè il Parlamento la sua situazione e la chiarisca in modo convincente anche per rendere più facile la vita del governo.

Non mi unisco al coro di chi ha avviato un linciaggio mediatico e in questo senso esprimo vicinanza, ma chiarisca la sua posizione in fretta”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.