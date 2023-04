Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sanità, preoccupante divario nord sud”

- Advertisement -

AgenPress. “Secondo un recente report della nota agenzia sanitaria Agenas il rapporto tra nord e sud in Sanità risulta di dieci a uno a favore dei pazienti del nord.

Si tratta di un dato inaccettabile in quanto la salute ai sensi dell’art 32 della Costituzione è un diritto che spetta a tutti in pari misura come il diritto alle cure. Se la situazione oggi è tanto grave e svantaggiata nei confronti del Mezzogiorno vi è il fondato motivo di temere che l’autonomia differenziata accentuerà tale divario”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.