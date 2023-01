Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Ratzinger trasformato in attore suo malgrado”

- Advertisement -

AgenPress. In un servizio giornalistico del quotidiano La Repubblica riguardante la morte del papa emerito Ratzinger per un evidente refuso in luogo della foto del pontefice è stata pubblicata quella dell’attore americano Hopkins che lo ha imitato in modo egregio.

Ovviamente si prende atto della buona fede del giornale che non aveva intento denigratorio o umoristico e della redattrice visto che le foto le scelgono i grafici.

Tuttavia specie in un giornale a tiratura nazionale è lecito pretendere maggior rigore evitando di trasformare il Papa in un attore naturalmente a sua insaputa”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.