Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Non toccare pensioni”

AgenPress. “Capisco le enormi difficoltà del governo nel reperire risorse per la finanziaria, in effetti è un compito arduo. Tuttavia secondo rumors l’esecutivo starebbe accarezzando l’idea come già accaduto nel passato di non indicizzare del tutto le pensioni rispetto al tasso di inflazione.

L’inflazione in economia di per sè è definita la più ingiusta delle tasse perchè colpisce chi a reddito fisso non è in grado di adeguare i salari. Se aggiungiamo che neppure ci sarà un adeguamento totale i pensionati avranno danno e beffa. Il governo non faccia cassa sulle pensioni ma colpisca i maxi profitti delle banche e dei colossi delle vendite on line”.

Lo dice in una nota il presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.