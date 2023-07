Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Non politicizzare caso figlio La Russa”

- Advertisement -

AgenPress. Lo dissi in occasione delle polemiche relative al caso del figlio di Beppe Grillo accusato ed oggi processato per presunta violenza sessuale. In quella circostanza tanti esponenti 5 Stelle e dello stesso Pd si fecero paladini del principio di non colpevolezza che deve valere per tutti anche per il figlio di La Russa sottoposto ad un linciaggio mediatico che sospetto dipendere più dall’appartenenza di famiglia che dai reali ed ancora incerti riscontri.

Naturalmente ove il fatto ovvero la violenza sessuale fosse riscontrata sarebbe gravissimo . Tuttavia si eviti ogni strumentalizzazione politica dell’episodio”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.