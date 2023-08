Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Modificare tassa su banche”

- Advertisement -

AgenPress. Ho letto con interesse un’intervista al banchiere Corrado Passera in tema extraprofitti alle banche come elaborato dal governo Meloni. In attesa di leggerne e valutarne compiutamente il testo, da quanto è dato apprendere il provvedimento presenta più svantaggi che cose positive. In primo luogo danneggia le banche piccole rispetto alle grandi, inoltre indebolisce il sistema bancario italiano rispetto alla concorrenza estera.

Infine tassando profitti e riserve gli istituti di credito inevitabilmente si troveranno nella condizione di rendere più difficile l’accesso al credito per famiglie ed imprese a danno del sistema economico italiano. Il governo ci ripensi”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.