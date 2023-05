Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Massima prudenza con autonomia differenziata”

- Advertisement -

AgenPress. “Una delle bandierine obiettivo del governo Meloni rimane la autonomia differenziata. In sé il principio potrebbe essere corretto, ma permangono forti dubbi sulla attuazione come invocata dal ministro Calderoli.

Le Regioni del Sud infatti corrono il rischio di penalizzazione sia qualitativa che quantitativa in settori basilari come Sanità ed Istruzione. Dunque si progetti pure un Italia che tenga conto doverosamente delle singole specificità, ma rispetti i criteri ed i principi di uguaglianza dei cittadini di ogni dove relativamente ai servizi essenziali come lo è la sanità”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.